Wenn Leser Rolf Schramm die Martin-Luther-Straße am Pfalztheater entlang geht, fällt sein Blick immer in den Graben am Straßenrand: Eine Menge Abfall sammelt sich darin.

„Wer den Fußgängerüberweg über die Ludwigstraße Richtung Stadt nimmt, kommt unweigerlich an dem Graben vorbei“, sagt Rolf Schramm. Und der eingezäunte, tiefe Graben wird offenbar von einigen Passanten als Mülleimer missbraucht. „Die Stadtbildpflege müsste dort öfter reinigen“, meint Schramm.

„Tatsächlich gibt es einen zweimaligen Reinigungsauftrag pro Jahr für diese Fläche“, informiert Stadt-Sprecherin Nadin Robarge. Dass die Fläche trotz aufgestellter Müllbehälter derart zugemüllt wird, findet sie durchaus bedauerlich. „Wir danken für den Hinweis“, erwidert sie trotz allem. Die Stadt werde sich ein Bild der Situation machen und eine Reinigung veranlassen. Zudem werde sie prüfen, ob das Reinigungsintervall gegebenenfalls erhöht werden muss.