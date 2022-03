Das Umfeld der Landstuhler Zehntenscheune soll attraktiver werden: Noch in diesem Jahr beginnt die Neugestaltung des Martin-Butzer- und des Kolpingplatzes beginnen. Dafür gab der Stadtrat am Dienstagabend grünes Licht und entschied sich in puncto Butzer-Platz für die – auch von den Bürgern favorisierte – Variante, die die Außengastronomie auf der Ebene des Platzes und einen weichen Übergang zur Straße vorsieht. Auch der Brunnen (Foto) soll in den Fokus gerückt werden. Insgesamt 1,5 Millionen Euro sind für die beiden Plätze vorgesehen.