Mit dem einstimmigen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Schulzengarten“ hat der Gemeinderat Sembach grünes Licht für ein Neubaugebiet im Ortskern gegeben. Nach der Offenlegung des Plans und den eingegangenen Stellungnahmen habe es keine nennenswerten Änderungen gegeben, so Ortsbürgermeister Fritz Hack (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage. Im Plangebiet gibt es einen Bauernhof mit angrenzenden Wiesen. Die Hauptstraße schließe das Areal nach Süden hin ab.

Ein- und Zweifamilienhäuser

Das städtebauliche Konzept sieht eine Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern in offener Bauweise vor. Geplant ist eine Mischung aus kleineren Parzellen im Süden und großzügigeren Baugrundstücken im Norden. Die Spannweite an Grundstücksgrößen reiche von rund 330 bis zu 740 Quadratmetern. Die Doppelhäuser ermöglichen laut Hack eine im Vergleich zu freistehenden Einfamilienhäusern günstigere Bebauung. Für die Gestaltung der Gebäude gebe es nur wenige bauordnungsrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan, denn in der Sembacher Ortsmitte fänden sich vielfältige Bau- und Gestaltungsformen. Auf ökologische Gesichtspunkte wie die Begrünung von Dachflächen sowie Solaranlagen werde jedoch Wert gelegt, sagt Hack.