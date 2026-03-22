Er war gerade erst in den Landtag nachgerückt, nun ist er regulär hineingewählt: Der Grüne Paul Bunjes hat sein Mandat in Mainz gesichert. Auf Listenplatz drei war dies für ihn erwartet. Auch mit dem Abschneiden seiner Partei ist er „zufrieden: wir liegen etwas über dem Landesschnitt, wie beim letzten Mal“. Eine Befürchtung sei nicht eingetreten, atmet er erleichtert auf: „Es gab eine Zuspitzung auf die Frage: Wer wird Ministerpräsident, wie in Baden-Württemberg. Doch wir haben es geschafft, dazwischen nicht zerrieben zu werden wie die SPD im Nachbarland.“ Er sieht seine Partei bestätigt darin, dass sie die starke Stimme für den Klimaschutz ist. Wer Ministerpräsident ist, sei ihm „egal“. Er fürchtet, dass eine große Koalition von CDU und SPD ein „Rückschritt für den Klimaschutz ist“.