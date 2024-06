Mit einem eingespielten Führungsduo geht die Kaiserslauterer Grünen-Fraktion in die nächsten fünf Jahre im Stadtrat: Wie die Partei am Dienstagabend in einer Pressemeldung mitteilt, sind Lea Siegfried (30) und Tobias Wiesemann (53) als Doppelspitze wiedergewählt worden – als ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender agiert künftig Michael Kunte. Bei den Ratswahlen am 9. Juni hatten die Grünen zwar „das zweitstärkste Ergebnis in unserer Geschichte“ eingefahren (15,2 Prozent), wird Siegfried zitiert; gleichzeitig aber gegenüber 2019 über vier Prozentpunkte verloren – was die Zahl ihrer Sitze von elf auf neun absacken lässt. Die Fraktion verlassen werden Dieter Siegfried, Doris Diehl, Barbara Schmidt und Simon Sander. Neu im Kreis sind Johanna Heidrich und Silke Kunz.

Mit Verweis auf die anstehende Legislaturperiode meint Lea Siegfried: „Uns ist die Herausforderung im Hinblick auf das Erstarken rechter Kräfte auf Bundes-, Landes- und auf unserer Kommunalebene deutlich bewusst.“ Umso wichtiger sei es heute, „vereint zusammen zu stehen und gemeinsam für unsere Demokratie zu arbeiten“. Als ihre wichtigsten Themen hatte die Fraktionschefin vor der Wahl das Vorantreiben der Mobilitätswende, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sowie „mehr Tempo“ beim Ausbau von Kita-Plätzen angekündigt.