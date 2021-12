Die Fraktion der Grünen im Stadtrat steht hinter dem Verbot des Stadtvorstandes von sogenannten Spaziergängen gegen geltende Corona-Verordnungen, betont Grünen-Fraktionsvorsitzender Tobias Wiesemann.

Hintergrund sei die Situation in den Krankenhäusern. Die Intensivbetten seien belegt, Pflegekräfte arbeiteten am Limit.

Ein enges Zusammenstehen von Menschen gefährde derzeit akut Menschenleben. Daher dürfe auch berechtigter Protest diesen Weg momentan nicht wählen. Die Grüne Fraktion begrüße ausdrücklich die kritisch/konstruktive Begleitung von Obrigkeitsentscheidungen durch die Öffentlichkeit. Es sei ein wichtiger Teil der demokratischen Kultur, Entscheidungen angemessen zu hinterfragen und Alternativen aufzuzeigen.

In Pandemiezeiten könne dieser Protest Leserbriefe, Internetseiten, Online-Petitionen, Unterschriftenlisten und vieles mehr umfassen. Auch angemeldete Demonstrationen unter Einhaltung der Auflagen wären in Ordnung. Dies alles treffe bei den Spaziergängen nicht zu: „Protest darf nicht so ausgeübt werden, dass Menschenleben gefährdet werden“, so Wiesemann. Ein Protest sei als Protest zu kennzeichnen und es müssten Menschen die Verantwortung dafür übernehmen. Sonst werde außerhalb des demokratischen Rahmens agiert.