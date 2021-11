Turnusmäßig hat die Grünen-Fraktion im Stadtrat bei einer zweitägigen Klausur am Wochenende ihren Vorstand neugewählt. Dabei wurden die bisherigen Vorsitzenden, Lea Siegfried und Tobias Wiesemann, ohne Gegenstimme im Amt bestätigt, teilte Grünen-Ratsmitglied Michael Kunte mit. Kunte selbst wurde – ebenfalls ohne Gegenstimme – zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die bisherige Stellvertreterin, Ricarda Rosemann, trat aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. Die Klausur nutzten die Grünen für eine Halbzeitbilanz der Fraktionsarbeit. Positiv bewertete Kunte beispielsweise die Fortschritte beim Radverkehr, die zusammen mit der Verwaltung erreicht wurden, oder der anstehende Neubau des Wohnblocks im Asternweg. Positiv sei aus Fraktionssicht auch die Bürgerbeteiligung bei der Diskussion um den Chemieneubau an der Universität. Die Rolle der Grünen bei den Beratungen des zurückgewiesenen Haushaltsplanes sieht Kunte als sehr konstruktiv. Dennoch sei es bedrückend, wenn man bei jedem kleinen Projekt eine Gegenfinanzierung suchen müsse und man im Stadtrat stets vor der Wahl steht, einen Haushaltsausgleich zu erreichen, oder zu riskieren, dass der Etat nicht genehmigt wird.