Die Burgstraße nördlich der Fruchthalle für den motorisierten Individualverkehr sperren: Dieses Ziel verfolgen die Grünen. Zwischen Martin-Luther- und Maxstraße, mindestens aber bis zur Schneiderstraße sollten kein Autos fahren, lautet deren Antrag für die Stadtratssitzung am Montag, 15 Uhr im Ratssaal.

Zunächst sollte der Abschnitt ab Schneiderstraße temporär geschlossen werden, lautet der Vorschlag. Sollte dann das „prognostizierte Verkehrschaos ausbleiben oder sich in der Abwägung als beherrschbar erweisen“, soll die Schließung laut den Grünen bis zur Maxstraße ausgeweitet werden. Die Verwaltung soll die Umsetzungsmöglichkeit prüfen und bei positivem Ergebnis mit entsprechender Evaluation in der kommenden Bauphase durchführen.

Bereich soll zum Wohnzimmer der Stadt werden

Mit der Maßnahmen erhoffen sich die Grünen, dass zusammen mit der geplanten Neugestaltung des Rathausvorplatzes und der Theaterwiese samt Freilegung der Lauter eine „ansprechende, menschengerechte Zone“ entsteht, die Casimirschloss und Kaiserpfalz in Szene setzt. So könne dieser Bereich zum „Wohnzimmer der Stadt“ werden, meinen die Grünen. Um seine wirkliche Anziehungskraft entfalten zu können, müsse es möglichst direkt an die Innenstadt angeschlossen werden. Der öffentliche Personennahverkehr mit bis zu 10.000 Umstiegen am Tag soll erhalten bleiben. Die Busdurchfahrt sollte analog zu der Lösung an der Mall gestaltet werden. Die mit dem Autoverkehr verbundene Zerschneidungswirkung würde aufgehoben, Lärm und Schadstoffe würden minimiert.

Dass die baustellenbedingte Sperrung der Burgstraße von Ost nach West komplett und in die Gegenrichtung teilweise nicht zu einem Verkehrschaos geführt hat, führen die Grünen als Argument dafür an.