Grüne und CDU im Stadtrat wollen, anders als Oberbürgermeister Klaus Weichel, nicht auf dem schnellsten Weg einen Zweckverband gründen, um ein interkommunales Gewerbegebiet auf den Weg zu bringen. Für die Stadtratssitzung am Montag bringen sie vielmehr einen Antrag ein, wonach zunächst ein Arbeitskreis gegründet werden soll. Tobias Wiesemann, Fraktionschef der Grünen, begründete diesen Schritt auch damit, dass beispielsweise im Regionalausschuss, der die Weichen für das weitere Vorgehen zwischen Stadt und Landkreis stellen soll, nicht alle Fraktionen vertreten sind. Bemängelt wird von Grünen und CDU auch, dass die Flächenpotenzialanalyse, auf deren Grundlage für die Zukunft geplant werden soll, bislang geheime Kommandosache und nicht öffentlich zugänglich ist. Die Umweltverbände seien dazu nicht gehört worden.

Ein Arbeitskreis könne auch durch die Expertise zum Beispiel von Raumplanern der Technischen Universität unterstützt werden. In das Beratungsgremium sollten zudem neben einem Vertreter aller Fraktionen jeweils ein Vertreter von Stadtplanungsamt, IHK, Natur- und Umweltschutzverbänden, Universität, Hochschule, Wirtschaftsförderung, Landwirtschaftskammer und Forst berufen werden. Zur Begründung heißt es in dem Antrag weiter, die Gemengelage sei kompliziert. Es müsse deshalb transparent geprüft werden, welche Flächen unter Berücksichtigung aller Abwägungskriterien am besten für die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie geeignet sind.

Seit Wochen wird darüber diskutiert, dass schnell neue Flächen benötigt werden, weil Stadt und Landkreis Kaiserslautern zuletzt über 100 Interessenten, die sich ansiedeln wollten, eine Absage erteilen mussten. In einem Brief an Stadtvorstand und Stadtratsmitglieder hatten Unternehmer und Wissenschaftler die Sorge geäußert, dass die Entwicklung der Stadt stagnieren könnte, wenn keine neuen Flächen zur Verfügung gestellt werden.