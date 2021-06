„Ein Abriss ist nicht die zwingende Konsequenz“, betont die Grüne-Stadtratsfraktion zur angeregten Überplanung des Gebiets in der Augustastraße.

Die Zukunft des Jugendhauses bereitet gerade Vereinen, die dort untergekommen sind, Sorgen. Aufgrund der baulichen Situation auf dem DRK-Gelände hatte die Grünen-Fraktion im Stadtrat mit den Koalitionspartnern CDU und FWG eine Überplanung des umgebenden Gebiets in der Augustastraße beschlossen – was auch die Fläche des Jugendhauses betrifft. „Die verschiedenen Akteure sollen in das Verfahren natürlich miteingebunden werden, sodass die beste Lösung für alle realisiert wird“, schreibt die Stadtratsfraktion.

„Wir priorisieren die Belange der Jugendarbeit“

Der Einstieg ins Überplanungsverfahren bedeute nicht direkt, dass ein Abriss zugunsten von Wohnbebauung vollzogen wird. „Es handelt sich zwar um eine zentrale und wichtige Lage, auf der Nachverdichtung durchaus angeraten wäre, allerdings priorisieren wir hier deutlich die Belange der Jugendarbeit.“ Die verschiedenen Vereine, Clubs und Zusammenkünfte im Jugendhaus seien den Grünen „in ihrer Wichtigkeit durchaus bewusst“. Man habe ihre Sorgen wahrgenommen und werde sich dafür einsetzen, dass ihre Belange ernstgenommen werden.

„Ob hier oder an anderer Stelle, das Jugendhaus bleibt bestehen“

Und: „Jugendlichen müssen Räume geboten werden, in denen sie sich frei entfalten und vernetzen können.“ Die Sorge, dass es so einen Raum nicht mehr geben wird, sei laut Grünen-Fraktion vollkommen unbegründet: „Egal ob jetzt an dieser Stelle oder durch die Überplanung bedingt an anderer Stelle in der Stadt, das Jugendhaus wird bestehen bleiben.“