Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nun ist es offiziell: Tobias Wiesemann will das Amt des Oberbürgermeisters erlangen. Mit großer Mehrheit hoben ihn die Grünen am Samstag bei einer Wahlversammlung im Stadtmuseum auf den Schild. Der 51-Jährige gibt sich selbstbewusst und will die Stichwahl erreichen.

„Kaiserslautern braucht einen grünen Oberbürgermeister.“ Die letzten Worte von Tobias Wiesemanns Bewerbungsrede in der Scheune des Stadtmuseums am Samstagnachmittag wurden