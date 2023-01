Die Grünen-Fraktion im Stadtrat macht sich für die Zuordnung von Parkplätzen zum Laden privater Elektroautos im öffentlichen Raum stark. Das Thema soll in der nächsten Ratssitzung am 30. Januar diskutiert werden.

Laut Grünen-Chef Tobias Wiesemann soll geprüft werden, ob es möglich ist, öffentliche Stellplätze zur Aufladung privater Elektroautos den jeweiligen Eigentümern am Wohnort zu reservieren. So könnten diese ihr E-Auto über Nacht laden. Zur Begründung heißt es, oftmals scheitere die Investition in ein Elektro-Auto an der Lademöglichkeit. In einigen Bestandssiedlungen sowie auch in weiten Teilen der Innenstadt befänden sich keine Stellplätze auf den Grundstücken. „Es wäre aber wünschenswert, wenn auch Bewohnende solcher Immobilien die Möglichkeit zum Laden eines E-Autos über Nacht unkompliziert und wohnortnah erhalten würden“, so Wiesemann.

Er schlägt vor, dass Interessenten dafür ihren Wohnsitz in der entsprechenden Straße nachweisen und eine monatliche Gebühr dafür in Höhe von 20 bis 25 Euro entrichten. Die Grünen plädieren zudem generell dafür, für die Zeit des Ladevorgangs keine Parkgebühren zu verlangen. „Ansonsten sehen wir die Gefahr, dass zum Ladevorgang Wege durch die Stadt in Kauf genommen werden, um eine standplatzgebührenfreie Zapfsäule zu erreichen.“ Die Stadtwerke sollten zudem „einen flächigen Ausbauplan für E-Auto-Ladesäulen in der gesamten Stadt vorlegen“.