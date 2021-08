„Wir sind super glücklich, dass das geklappt hat“, sagte Lea Siegfried, Grünen-Fraktionssprecherin im Stadtrat, gegenüber der RHEINPFALZ. Gemeint ist damit die Aussicht, 15 Grundschulen in der Stadt mit raumlufttechnischen Anlagen samt Wärmerückgewinnung auszurüsten.

Damit sollen Schüler unter zwölf Jahren, für die es noch kein Impfangebot gibt, besser vor der Corona-Pandemie geschützt werden. Vergangene Woche hatten Oberbürgermeister Klaus Weichel und Baudezernent Peter Kiefer in der Ferienkommission berichtet, dass der Bewilligungsbescheid des Bundes eingegangen sei. Die Stadt bekommt 80 Prozent der Kosten von rund 4,2 Millionen Euro über ein Bundesprogramm gefördert. Zudem läuft ein zweiter Antrag für die Ausstattung von Kindergärten und drei weiteren Schulen. Die Grünen hätten zuvor auf einen Beschluss gedrängt, waren nun aber überrascht, dass die Beschaffung in diesem Umfang angegangen wird, sagte Siegfried. Sie schätzt, die Ausrüstung der Schulen hätte nicht geklappt, wenn ihre Fraktion das nicht seit rund einem Jahr immer wieder forciert hätte. Zeitweise fühlte man sich dabei ausgebremst. Umso glücklicher sei man nun, dass es funktioniert hat, so die Grünensprecherin.