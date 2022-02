Die finanzielle Situation in den Griff bekommen, die Klimakrise verhindern, soziale Ungleichheiten abfedern, die Gesellschaft zusammenhalten – Lea Siegfried (Grüne) skizzierte am Montag die Herausforderungen, die mit dem Haushalt adressiert werden müssen. Der Etat „ist sicher ein ganz besonderer“, sagte sie.

Gelungen sei etwas, was vor einigen Jahren niemand für möglich gehalten habe: „Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt!“ Der Haushaltsausgleich dürfe aber nie zum Selbstzweck werden, sagte die Grünen-Sprecherin. Deshalb habe man darauf geachtet, „dass nicht dort gespart wird, wo es sowieso schon kaum eine Lobby gibt“, betonte Siegfried.

Als Beispiel nannte sie die Situation der Kinder und Jugendlichen. Im Haushalt sei unter anderem verankert, dass Jugendzentren nicht verschwinden, und Luftfilteranlagen für Schulen angeschafft werden. Dafür habe man sich mit vielen Anträgen eingesetzt und sei mit Widerständen des Stadtvorstandes, der Bildungsministerin auf Landesebene und letztlich der Aufsichtsbehörde konfrontiert worden.

Wichtig sei der Fraktion, die Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung der Innenstadt, Wohn- und Gewerbegebieten einzubinden. Der Betzenberg und der Bereich um den Asternweg sollen städtebaulich auf neue Füße gestellt werden, für die Entwicklung der Universität nehme man den Campus-Rahmenplan in den Blick.

Die wirtschaftliche Stärke der Stadt wachse. Siegfried rief dazu auf, wirtschaftlichen Aufschwung und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen nicht als Gegensatz darzustellen. Trotz begrenzter Mittel sei es der Koalition gelungen, Klima- und Artenschutz im Etat abzubilden, so die Grünen-Sprecherin mit Blick auf die Grundsätze für eine ökologische und nachhaltige Waldbewirtschaftung. Damit habe man Vorbildcharakter im Land, so Siegfried. Es wurde eine Stelle für die energetische Sanierung von Quartieren geschaffen. Investiert werde in das Radwegenetz und das Fahrradverleihsystem. Zudem seien Mittel für die Einführung des Jobtickets zur Verfügung gestellt worden.

Ohne das notwendige Geld könne man nur kleine Schritte machen, so Siegfried. An ein Wunder grenze die Ankündigung des Landes, die Hälfte der Schulden aus Liquiditätskrediten zu übernehmen. Für die Stadt könnte das ein Befreiungsschlag sein.

Siegfried erinnerte an die schwierigen Verhandlungen des Etats 2021, den die Aufsichtsbehörde beanstandet hatte. Viele Einrichtungen, vom Zoo bis zur Schulsozialarbeit, hätten auf der Kippe gestanden. Die gefundene Lösung sei den fraktionsübergreifenden Anstrengungen im Stadtrat und der Verwaltung zu verdanken.

Die Grünen-Fraktion stimmte dem Haushalt zu.