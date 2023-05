Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bau AG wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das Unternehmen wurde am Mittwoch, 6. Juli 1921, um 16 Uhr in dem ehemaligen bayerischen Notariat II mit der Urkundennummer 1307 gegründet. Das geht aus dem Bau AG-Archiv hervor.

Die „Urkunde über die Errichtung einer Aktiengesellschaft“ hat der Notar, Justizrat Adolf Mayer, ausgefertigt. Das Notariat war in der Riesenstraße 10. Das Haus wurde bei dem Luftangriff