Beim rheinland-pfälzischen und saarländischen „1,2,3 GO Businessplan-Wettbewerb“ haben Gründer aus Kaiserslautern die Fachjury mit ihrem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) überzeugt.

Bei der gemeinsamen Abschlussveranstaltung in Saarbrücken wurden die rheinland-pfälzischen und die saarländischen Sieger ausgezeichnet. Der erste Preis in Höhe von 4000 Euro geht an die IPS - Inline Process Solutions. Das Start-up aus Kaiserslautern (Anne Friebel, Jonas Schulz, Robert Hesse, Dominic Wirz, Andreas Eiden) stellt einen KI-basierten Sensor für die chemische Industrie bereit. In einem Apparat werden dabei Bilder von Blasen, Kristallen, Tropfen aufgenommen und vollautomatisch analysiert. Dadurch wird der gesamte Prozess sicherer, effizienter und preiswerter.