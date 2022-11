Das Business + Innovation Center Kaiserslautern (bic) sucht nach Gründungswilligen, die mit ihrem Start-up an einem Punkt stehen, an dem es räumlich und finanziell eng wird. Sie können sich für das „Start-up Support Camp 2023“ bewerben.

„Mit dem Support Camp machen wir Start-ups ein Angebot: Space for free – kostenfreies Büro“, sagt Stefan Weiler, Geschäftsführer des Business + Innovation Center Kaiserslautern (bic), das als Gründerzentrum seit Jahrzehnten Unternehmensgründer beim Schritt in die Selbstständigkeit unterstützt. Das Projekt „Start-up Support Camp“ gibt es seit diesem Jahr und bietet Raum für Bürofläche, Meetings und Konferenzen im bic. Ermöglicht wird dieses Angebot durch finanzielle Förderung von Unterstützern aus Kaiserslautern und sogar ganz Rheinland-Pfalz.

Jury wählt die Gewinner aus

Eine neue innovative Idee ist die Voraussetzung und das Start-up darf nicht älter als fünf Jahre sein. Interessenten können sich beim bic mit einem Kurzkonzept bewerben. Die Bewerbung muss bis 12. Dezember vorliegen. Aus den Bewerbungen wählt anschließend eine Jury die interessantesten Konzepte aus und lädt die Gründer zu einem Pitch im bic am 20. Dezember ein. Das Camp selbst startet zum 1. Januar 2023.

Info

Der Online-Bewerbungsschluss ist am 12. Dezember, 12 Uhr. Bewerbungen sollen per E-Mail an lukas.miedzinski@bic-kl.de und im Cc an maria.beck@bic-kl.de geschickt werden. Weitere Informationen gibt’s bei Maria Beck unter der Telefonnummer 0631 68039 115.