Die Ortsgemeinde Rodenbach bekommt am gleichen Platz wie bisher eine neue Grünabfallsammelstelle. Bis voraussichtlich Ende März soll der Betrieb aufgenommen werden können, hofft Ortsbürgermeister Ralf Schwarm (SPD). Seit Jahren wurde immer wieder bemängelt, dass es auf der bisherigen Grünabfallsammelstelle gerade bei Regen große Pfützen und Wasserlachen gibt. Wie Schwarm sagte, würden die Grünabfälle sehr ungeordnet abgeladen. Dadurch sei der Platz schnell überfüllt und nicht mehr befahrbar. Die Fläche solle nun so gestaltet werden, dass eine Rundumfahrt möglich wird. Rückwärtsfahren mit Hänger sei dann nicht mehr nötig. Abgeladen werden kann jeweils rechts und links der asphaltierten und sauberen Fläche. Personal werde weiterhin für Ordnung sorgen. Dieses bekomme einen Container als Unterstellmöglichkeit und Witterungsschutz. Toiletten seien ebenfalls vorgesehen. Die Kosten für die Umgestaltung des Platzes, des Containers sowie für Zaun- und Toranlagen belaufen sich auf nahezu 50.000 Euro. Der Kreis beteilige sich mit 20.000 Euro sowie mit einem laufenden Zuschuss für das Personal von 4569 Euro jährlich. „Wir werden damit einen sauberen Platz schaffen, der einfach und von mehreren Fahrzeugen gleichzeitig zu befahren ist. Durch das Aufsichtspersonal wird das Abladen auch so geordnet, dass sicherlich mehr Grünschnitt gleichzeitig gelagert werden kann“, meint Schwarm.