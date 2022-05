Niederkirchen. Die Grünabfallsammelstelle des Niederkirchener Ortsteils Wörsbach hat am späten Dienstagnachmittag gebrannt. Etwa 40 Kubikmeter an Holz, Grünschnitt und anderen Abfällen standen in Flammen, wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mitteilte.

Von Sabrina Zeiter

„Aufgrund der Trockenheit breitete sich das Feuer rasch aus“, berichtet Einsatzleiter Hendrik Braun. Aber mit insgesamt drei Rohren sei es den 40 Feuerwehrleuten gelungen, das Feuer zu stoppen. Nach etwa 40 Minuten wurde gemeldet: „Alles unter Kontrolle.“ Insgesamt dauerte der Einsatz aber fünf Stunden, am Mittwoch waren zudem noch Nachkontrollen angesagt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt.

Der Rauch war kilometerweit zu sehen

Ein Spaziergänger hatte den Brand laut Polizei bemerkt und Alarm geschlagen. Anfangs war die Rauchsäule kilometerweit zu sehen und zeigte den anrückenden Kräften den Weg zur Brandstelle. Hätte der Wind sich gedreht, hätte die Gefahr bestanden, dass das Feuer auf ein Waldstück übergegangen wäre, schildert der Niederkirchener Wehrführer Robin Dietz. „Aber wir waren ja frühzeitig da.“ Der komplette Grünschnitthaufen habe letztlich gebrannt. Gärendes Gras kann sich Dietz durchaus als Ursache dafür vorstellen.

Die sommerlichen Außentemperaturen erschwerten den Einsatz. Zudem mussten die Helfer das Löschwasser mit mehreren Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle am Ortsrand von Wörsbach transportieren. In der Ortsmitte hatten die Feuerwehrangehörigen dazu eine Wasserentnahmestelle eingerichtet. Auch am Hahnbacherhof wurde Löschwasser aus dem öffentlichen Wassernetz entnommen, um das Versorgungsnetz in dem Ortsteil zu entlasten. Vorsorglich öffnete der Wasserversorger die sogenannte Brandreserve im Hochbehälter, um sowohl die Trinkwasser- als auch die Löschwasserversorgung sicherzustellen.

Atemschutz notwendig

Bei den Nachlöscharbeiten half ein örtlicher Bauunternehmer mit seinem Bagger, auch ein Traktor mit Frontlader kam zum Einsatz. Mithilfe der Maschinen konnte der Grünabfall auseinandergezogen werden. Anschließend wurden übrig gebliebene Glutnester gelöscht. Zum Teil seien die Helfer während dieser Arbeiten mit Atemschutzgeräten ausgestattet worden, um sich gegen den beißenden Brandrauch zu schützen.

Vor Ort war auch der Energieversorger, weil Stromleitungen über der Grünabfallsammelstelle verlaufen. Eine Kontrolle wird in den nächsten Tagen erfolgen. Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes stand vorsorglich in der Ortsmitte bereit, aber musste nicht eingreifen.

Die Grünabfallsammelstelle am Ortsrand ist laut Wörsbacher Ortsvorsteher Holger Rabe nicht eingezäunt. Sie ist eine von zwei in Niederkirchen. Geplant ist die Konzentration auf nur noch einen Platz, der mit Tor und Zaun versehen wird. Die Anlage in Wörsbach wird dann geschlossen. Grund für diese Maßnahmen sei, dass es immer wieder Probleme mit Müllablagerungen gebe, sagt Rabe.

Paralleleinsatz „Schlange“

Noch während des Einsatzes in Wörsbach wurde die Feuerwehr erneut alarmiert, diesmal ging es nach Otterberg. Ein Anwohner des Althütterhofs hatte eine Schlange im Garten gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es eine ungefährliche Ringelnatter war. Die Helfer befreiten das Tier, es steckte in einem Netz fest. Anschließend wurde die Natter in einem angrenzenden Waldgebiet ausgesetzt.