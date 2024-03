Siegelbach trägt einen Kosenamen. Nein, es geht nicht um den Uz-Namen „Feiermeis“, den die Bewohner des Ortsteils mit Freude und Überzeugung benutzen. Nein, der Name Siegelbach geht auf einen Siegfried zurück. Dieser gehörte zu den Herren von Hoheneck, zu deren Herrschaft das Dorf zählte. Sein Kosename war Sigelin, übersetzt etwa Siggilein, wodurch Sigelinbach entstand. An den Namensgeber erinnert noch heute der Sigeloring im Ortsteil.

Erstmals wurde die Gemeinde 1233 in einer Urkunde erwähnt, im 14. Jahrhundert tauchte sie in Urkunden auch als Signlbach auf. Wie alle Orte der Gegend gehörte Siegelbach bis Ende des 18. Jahrhunderts zur Kurpfalz, später zur Französischen Republik und zum Kaiserreich Napoleons, wurde 1815 für ein Jahr Österreich zugeschlagen und kam dann zum Königreich Bayern. Welche Entwicklung Siegelbach genommen hat, verdeutlichen zwei Zahlen: 1815 wurden 293 Einwohner gezählt, gut zwei Jahrhunderte später sind es mehr als zehnmal so viel: 3100. 1969 wurde die vorher selbstständige Gemeinde in die Stadt Kaiserslautern eingegliedert.

Zoo sorgt immer mal wieder für Schlagzeilen

Größter Anziehungspunkt und Besuchermagnet des Ortsteils ist der Zoo. 1968 wurde er als Tierpark Siegelbach gegründet. Nach einer wechselvollen Geschichte mit zwischenzeitlichen Schließungen wurde 1980 die Gesellschaft zur Förderung des Tierparks/Zoofreunde Kaiserslautern gegründet. 1993 wurde das erste Konzept zur Neugestaltung nach den Maßstäben der Welt-Zoo-Naturschutz-Strategie erarbeitet. 2003 wurde dann die Zoo-GmbH gegründet, es folgte die offizielle Umbenennung in „Zoo Kaiserslautern“. Immer wieder sorgte der Zoo für Schlagzeilen, etwa als 2014 der letzte sibirische Tiger starb, oder im August 2020, als das weiße Känguru Mila verschwand und nie mehr gefunden wurde.

Nach wie vor erfreut sich der Zoo großer Beliebtheit vor allem bei Familien mit Kindern. Unter der Trägerschaft der Stadt soll im Zoo eine Kindertagesstätte entstehen, was auch bei dem Problem der fehlenden Kita-Plätze im beliebten Ortsteil Abhilfe schaffen soll.