Eine größere Personengruppe ist am Pfingstwochenende in der Schoenstraße aufgefallen. In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei gegen 4 Uhr verständigt, weil auch der Verdacht bestand, dass in der Gruppe Drogen konsumiert werden. Die 14 Personen, allesamt aus unterschiedlichen Haushalten, trugen weder einen Mund-Nasen-Schutz, noch hielten sie den Mindestabstand zueinander ein.

Insbesondere eine junge Frau fiel den Beamten negativ auf, während sie die Personalien der Einzelnen notierten und überprüften. Sie habe sich von Beginn an provozierend, unkooperativ und aggressiv verhalten, so die Polizei. Die 23-Jährige verweigerte nicht nur die Angabe ihrer Personalien, sie störte auch die Maßnahmen der Einsatzkräfte und kam der Aufforderung, dies zu unterlassen, nicht nach. Zudem filmte die Frau den laufenden Einsatz, fertigte Tonaufnahmen und ignorierte auch hier die Aufforderung, dies zu lassen.

Frau tritt nach Polizeibeamten

Nachdem alle Personalien erhoben worden waren, erhielten die Beteiligten einen Platzverweis, und die 23-Jährige wurde erneut aufgefordert, ihre Aufnahmen zu löschen. Weil sie sich weigerte, sollte das Handy sichergestellt werden – die Frau weigerte sich jedoch auch hier zunächst, das Gerät auszuhändigen. Als die Beamten der 23-Jährigen ein Sicherstellungsprotokoll ausstellen wollten, leistete die Frau Widerstand und trat auch nach den Polizeibeamten. Verletzt wurde niemand. Die alkoholisierte 23-Jährige wurde schließlich mit zur Dienststelle genommen, wo sie eine Blutprobe abgeben musste. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde sie in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchte Körperverletzung ermittelt. Zudem erwartet die gesamte Gruppe Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung.