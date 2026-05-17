Das Gedenken an die toten amerikanischen Kinder, die auf dem Kaiserslauterer Friedhof beerdigt sind, rückt urmenschliche Werte in den Mittelpunkt.

In Zeiten, wo das politische Tagesgeschäft der deutsch-amerikanischen Freundschaft nahezu täglich neue Verletzungen zufügt, ist es ein höchst erstaunlicher Vorgang: 50 Jahre nach dem letzten Begräbnis treffen sich Vertreter der amerikanischen Streitkräfte und Kaiserslauterer an den Gräbern toter amerikanischer Babys. Sie gedenken des Verlusts der Angehörigen, der über Länder- und Nationengrenzen hinweg anrührt. Es ist ein Gedenken, das urmenschliche Werte in den Mittelpunkt rückt: Mitgefühl, Empathie, Verantwortlichkeit für das eigene Handeln heute und in Zukunft. Einer, der dazu beiträgt, dass die Pflege des Kindergraves Memorial auch in Zukunft gelingt, ist Michael Weis. Als Lehrer am Burggymnasium begeistert er seine Schüler zu eigenem Engagement im deutsch-amerikanischen Austausch. Seiner Vermittlung ist es zu verdanken, dass Gymnasiasten des Burggymnasiums bei der Pflege der Kindergraves mithelfen.