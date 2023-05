Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die bayerische Gothic-Metal-Institution Lacrimas Profundere ist seit 30 Jahren aktiv. Zum Jubiläum gibt es eine Tour. Der Auftakt ist am Freitag, 12. Mai, in der Kaiserslauterer Kammgarn. Daniel Ott hat sich vorab mit Bandkopf und Gitarrist Oliver Nicolas Schmid darüber unterhalten, warum das neue Album zu einem Kraftakt in der Bandgeschichte wurde.

Wie lautet Ihr erster Gedanke zum Thema „30 Jahre Lacrimas Profundere“?

Wann hört's endlich auf? (lacht) Nein, Scherz. Wo ist die Zeit hin? Ganz ehrlich, ich weiß