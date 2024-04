Tief eintauchen in die Welt des Gospelgesangs konnte das Publikum am Samstagabend in der Fruchthalle Kaiserslautern. Dabei rissen die Chöre das Publikum in dem gut besuchten großen Saal mit.

Die beiden versierten Coaches Malcolm Chambers aus Schweden und Gabriel Vealle aus Ghana leiteten dabei den stimmungsvollen Abend. Die Choristen zelebrierten unter ihrer enthusiastischen Führung den Gospel, dass er das Publikum in der alt-ehrwürdigen Fruchthalle unweigerlich mitriss. Der Bogen der dargebotenen Nummern spannte sich dabei weit – vom populären Gospel-Klassiker bis zum noch nicht ganz so bekannten modernen Werk.

Viele Stimmen aus ganz Europa hatten sich an diesem Wochenende zum Mitmach-Workshop in der Westpfalz getroffen, der in dieser Form zum dritten Mal stattfand, und ihre erarbeiteten Werke anschließend im Konzert in der Fruchthalle präsentiert. Die Begeisterung sowohl auf, als auch vor der Bühne legt also nahe, dass eine bereits avisierte Neuauflage unbedingt erwünscht ist!