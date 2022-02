In der Nacht auf Sonntag hat ein Golffahrer in der Innenstadt einen anderen Autofahrer gefährdet – vor den Augen einer Polizeistreife. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Streife um 0.25 Uhr der Fahrer eines schwarzen VW Golfs auf. Er war auf der Eisenbahnstraße unterwegs und bog nach links in die Barbarossastraße ab, ohne die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeuges zu beachten. Dem Fahrer des entgegenkommenden Autos gelang es, durch starkes Abbremsen und Ausweichen einen Unfall zu verhindern, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei hielt den Golffahrer in der Kantstraße an und kontrollierte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab 0,5 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei sucht den Fahrer, der durch den Golffahrer gefährdet wurde. Er soll sich unter Telefon 0631 369-2150 melden.