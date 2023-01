Nach viermal elf närrischen Jahren aktives Engagement für die Fastnacht hat die „Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine“ Jürgen Gossenberger mit dem „Golden Löwen mit Brillanten“ – ihrer höchsten Ehrung – ausgezeichnet. Bevor der Handwerksmeister im Karnevalverein Kaiserslautern (KVK) zur festen Größe, nicht nur in der Bütt wurde, die er heute noch ist, hatte er sich bereits in jungen Jahren das närrische Virus eingefangen. Mit einer ersten „Bierzeitung“ im Alter von 14 Jahren ging’s los, die erste Büttenrede hielt er während seiner Ausbildung in der Meisterschule.

Damit war der angehende Bautechniker praktisch schon geprägt. Richtig in Fahrt geriet Gossenberger einige Jahre später zufällig durch ein „Zwiegespräch“, das ein Kumpel verfasst hatte und das sie im Morlauterer Sportheim gemeinsam vortrugen. „Knaddel und Daddel“ waren geboren. „Die Leute haben getobt“, erinnert sich Gossenberger. Karl Schumacher nahm das Duo mit zum KVK, wo Gossenberger seit 1979 bis heute zum Team gehört.

Für eine Büttenrede in die DDR gereist

Sieben Fernsehsitzungen mit jeweils drei Auftritten sind ihm genauso in Erinnerung geblieben wie die Verleihung des KVK-„Casimir“ an den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, für den er mit Vertretern des Vereins und Fußball-Ikone Fritz Walter in die damalige Bundeshauptstadt Bonn gereist war. Bei Auftritten von Bregenz bis Brandenburg hat er es immer wieder geschafft, sein Lampenfieber unter Kontrolle zu bringen. Was er aus der Bütt unters Volk brachte, hat er selbst geschrieben, und als erster Büttenredner hat er in der DDR den Narren dort auf Hochdeutsch verklickert, was „Grumbeere“ sind.

Jenseits der Prunksitzungen war Gossenberger auch Mitglied im Elferrat, später im Präsidium, im Ehrenrat und – als Rentner – schließlich im Traditionsrat im KVK engagiert. Er hat die „Barbarossa-Spatze“ und die „Speisbuwe“ gegründet.

Schockmoment für die Fastnachter

Einen nicht gerade närrischen Schock verpasste er seinen Fans, als er sich 2003 in Lautern und 2004 in Erlenbach aus der Fastnacht verabschiedet. Er habe keine Lust mehr gehabt, sagt er heute lapidar. Zum Glück dauerte dieser Zustand nicht allzu lange. Es kommen ihm halt immer noch so viele Ideen in den Kopf, die er in Worte fassen muss. Beim „Pälzer Owend“ in der „Kalause“ tut er das am allerliebsten – solange das Publikum es will.