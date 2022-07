Die Corona-Pandemie hatte die traditionelle Verleihung der Goldenen Löwen mit Brillanten an verdiente Fasnachter verhindert – zumindest am traditionellen Termin, am ersten Wochenende des neuen Jahres. Aber ganz fielen die Feierlichkeiten auch diesmal nicht aus: 38 Fasnachter würdigte jetzt Jürgen Lesmeister, der Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Ordenskommission, Christian Grimm. Der Goldene Löwe mit Brillanten ist die höchste Ehrung der Vereinigung. Eine Auszeichnung, die Narren für 44 Jahre aktives Engagement um den Hals gelegt wird. „Sie haben alle die Fasnacht mitgetragen, sich hierfür engagiert und diese gefördert. Dafür gebührt allen ein ganz großes Dankeschön“, sagte Lesmeister in Speyer. Alle neuen Löwenträger mit einem echten Brillanten im Spiegel des Löwen haben sich im Elferrat, bei den Garden, als Prinzessin, als Prinzenpaar, Trainerin, Betreuer oder in den verschiedensten Gremien in vielfältigster Art zum Erhalt und zur Förderung der Fasnacht engagiert. Aus dem Kreis Kaiserslautern wurden geehrt: Horst Altherr, Kurt Lenhart und Waltraud Wolf-Pletsch vom Karnevalverein Bruchkatze Ramstein sowie Sabine Kopp und Christel Faul vom Unterhaltungsverein Miesenbach.