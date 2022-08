Bernd Williard, Sabine Kopp und Christel Faul, drei langjährige Aktive des Unterhaltungsvereins Miesenbach (UVM), wurden kürzlich für ihr Engagement mit hohen karnevalistischen Orden ausgezeichnet. Bernd Williard ist seit dem Jahr 2000 Mitglied des UVM. Von Anfang an war er als Fahrer für die vereinseigene Musikgruppe „Die Seewooghechte“ tätig, was ihm auch den Namen „Kutscher“ einbrachte. Seit 2006 gehört er dem Vorstand an. Als Technischer Leiter kümmerte er sich vor, während und nach den Veranstaltungen um alle technischen Belange. Nun wurde er mit dem Goldenen Löwen der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine bedacht. Bereits zwei Monate nach ihrer Geburt wurde Sabine Kopp von ihren Eltern beim UVM angemeldet. Karnevalistische Luft schnupperte sie erstmals 1980 in der Kindergarde, ehe sie zwei Jahre später bei der Juniorengarde mittanzte. 1985 wurde sie Mitglied der Rot-Weißen Funken. Von 1997 bis 1999 agierte sie als deren Trainerin. Heute tanzt sie bei der Schautanzgruppe „Vielläppcher Girls“. In der Kampagne 1994/1995 wurde sie zur Prinzessin gekrönt. Seit 1975 ist Christel Faul Mitglied im UVM. Im Damenelferrat begann ihr eigentliches karnevalistisches Wirken. Auftritte als Büttenrednerin, als Mitglied der Gesangsgruppe und bei der Tanzgruppe folgten. Im Jahr 2005 wurde Faul in den Senat berufen und zur Senatorin ernannt. Sabine Kopp und Christel Faul wurde für ihr langes und außergewöhnliches Engagement der Goldene Löwe mit Brillanten verliehen.