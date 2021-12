In der Glockestubb, einer Einrichtung für wohnungslose Menschen in der Pariser Straße 23, findet am Dienstag, 4. Januar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr erneut eine Corona-Impfung statt. Wie die Stadt informierte, ist nur der Personalausweis und, wenn vorhanden, der Impfpass mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.