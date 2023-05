Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Claudia Lenhardt kümmert sich seit fast 20 Jahren in der Glockestubb um Bedürftige. In den vergangenen Wochen hat sich auch in der Pariser Straße vieles verändert – wer eine Lebensmitteltüte abholen wollte, bekam diese durchs Fenster gereicht. Die Leiterin der Einrichtung gibt Einblicke.

Sie ist die gute Seele der „Glockestubb“, einer Tagesbegegnungsstätte für wohnungslose Frauen und Männer in der Pariser Straße. Seit die Kaiserslauterer Tafel