Die Glocken der protestantischen Kirche in Weilerbach, die bis vor kurzem noch rund um die Uhr mit ihrem Geläut die Zeit angezeigt haben, sind zwischen 22 und 6 Uhr verstummt – und kurioserweise weiß keiner warum. Anfang Juni hatte die RHEINPFALZ unter dem Titel „Schlafkiller oder schöne Tradition“ über einen Anwohner berichtet, der sich am nächtlichen Glockengeläut des Gotteshauses stört. Doch da es sich dabei um eine Einzelbeschwerde handelte, blieb es beim viertelstündlichen Zeitschlagen. Bis die Glocken dann quasi wie von Geisterhand eines Nachts ihren Dienst einstellten. „Auch ich habe das mit Erstaunen festgestellt“, sagt auf Anfrage Pfarrerin Clara Glade. Denn das Presbyterium hatte sich zwar mit dem Thema befasst, aber keinen entsprechenden Beschluss gefasst. „Wir wollten zunächst im kommenden Gemeindebrief eine Umfrage starten und danach entscheiden“, berichtet die Pfarrerin und fügt an: „Wer die Glocken ausgestellt hat, ist uns ein Rätsel.“ Das bestätigt auch ihr Mann, Frank Glade, mit dem sie sich die Pfarrstelle teilt: „Manchmal geschehen Dinge, die man sich nicht erklären kann.“ Als Einzige habe die Glockensachverständige, die neulich in Weilerbach war, Zugang zum Mechanismus des Glockenschlags gehabt, berichtet er. „Vielleicht hat sie ja aus Versehen was ausgestellt.“ oef