Aufgrund von Bauarbeiten kommt es vom 8. bis 28. Oktober zu Zugausfällen und Ersatzverkehren auf der Linie RB 64 zwischen Schopp und Kaiserslautern Hauptbahnhof. Die Bahn führt in diesem Zeitraum eine Gleiserneuerung durch. Dies erfordert eine Sperrung des Streckenabschnitts vom 8. Oktober, 5 Uhr, bis zum 28. Oktober, 5 Uhr. Während der Sperrung werden in dem betroffenen Abschnitt Ersatzbusse eingesetzt. Die Umsteigezeit in Schopp beträgt dabei zehn Minuten. Reisende sollten diese zusätzliche Zeit in ihrer Planung berücksichtigen, um Anschlussverbindungen rechtzeitig zu erreichen, empfiehlt die Bahn in einer Mitteilung.

Am 8. Oktober entfällt der Zug RB 12800, der planmäßig um 5.28 Uhr in Pirmasens abfährt und um 6.07 Uhr in Kaiserslautern ankommt, auf der gesamten Strecke. Als Ersatz verkehrt ein Bus, der um 5.16 Uhr in Pirmasens abfährt. Zudem entfällt an den Wochenenden (19. und 20. sowie 26. und 27. Oktober) der Zug RB 12801, der planmäßig um 0.53 Uhr in Kaiserslautern Hauptbahnhof abfährt und um 1.34 Uhr in Pirmasens ankommt. Auch hier wird ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert, die um 0.58 Uhr vom Bussteig D3 des zentralen Omnibusbahnhofs in Kaiserslautern starten.

Auch auf der Strecke Pirmasens - Zweibrücken erneuert die Bahn Weichen, weshalb der Streckenabschnitt vom 11. Oktober, 21 Uhr, bis zum 18. Oktober, 21 Uhr, gesperrt werden muss. Für die entfallenden Züge verkehrt ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen.