Am Internationalen Frauentag am 8. März werden weltweit die Errungenschaften und Fortschritte hin zur echten Gleichberechtigung gefeiert. Gleichzeitig bietet der Tag die Möglichkeit, auf Missstände und Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, die auch im Jahr 2023 noch bestehen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auch die Stadt Kaiserslautern wolle auf die kleinen Siege im Kampf und Gleichberechtigung hinweisen und sich weiterhin gegen Diskriminierung einsetzen.

„Feminismus hat viele Facetten und es wird an unterschiedlichen Stellen um Gleichberechtigung gekämpft, zum Beispiel um gleichen Lohn für gleiche Arbeit, um eine gerechtere Verteilung und um Anerkennung von Care-Arbeit, Selbstbestimmung über den eigenen Körper, gegen Gewalt an Frauen. Diese Vielfalt an Gründen, warum wir uns für eine gleichberechtigte Gesellschaft einsetzen, können wir dieses Jahr am Internationalen Frauentag zeigen“, lädt Katharina Disch, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern, ein.

Büchertisch zu mehreren Themen

Los geht es am 7. März, dem „Equal Pay Day“, der auf die immer noch deutliche Ungleichheit der Arbeitslöhne von Frauen und Männern hinweisen soll. An diesem Tag verteilt Katharina Disch im Rathausfoyer von 12 bis 13 Uhr rote Aktionstaschen. Vor dem Hintergrund des Equal Pay Day bietet die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt von der Agentur für Arbeit, Nadja Schäfer, in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle zwischen 13 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 0631 3641-526 eine Telefonberatung an. Ein besonderes Augenmerk soll dabei unter anderem auf die Vor- und Nachteile von Minijobs gelegt werden. Ebenfalls bereits am 7. März wird in der Stadtbibliothek ein Büchertisch aufgebaut, mit allerlei Literatur rund um die Themen Frauenrechte und Feminismus sowie die Geschlechtergleichheit in der Arbeitswelt.

Am Mittwoch, 8. März, findet eine Demonstration zum Internationalen Frauentag statt. „Wir beginnen den Solidaritätsmarsch um 17 Uhr auf dem Rathausvorplatz und marschieren von dort zum Stiftsplatz, wo eine Kundgebung stattfinden wird“, erklärt Disch. Thematisch werde man – wie schon am 25. November 2022 – die Revolution im Iran aufgreifen und somit die Solidarität der Stadt mit den Iranerinnen und Iranern zum Ausdruck bringen. Weitere Gruppen oder Institutionen werden ebenfalls Redebeiträge beisteuern, wie die Stadt weiter informiert.

Info über Frauenzuflucht

Am 9. März ist dann die Frauenzuflucht zu Gast im Rathaus. Um 11 Uhr gibt es einen kurzen Vortrag im großen Ratssaal, in dem Vertreterinnen der Einrichtung ihre Arbeit vorstellen. Danach sind sie bis 16 Uhr an einem Infostand im Foyer ansprechbar. Auch am 9. März laden die Queerulant*innen zu ihrem zwölften queer-feministischen Stammtisch in den kulturellen Veranstaltungsraum Krümmer, Bismarckstraße 35, von 17 bis 19 Uhr ein. Weitere Infos auf Instagram unter @queerulantinnen.