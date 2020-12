Super Erfolg für Kaiserslautern: Gleich zwei Geschäftsideen wurden beim Wettbewerb Pioniergeist ausgezeichnet.

Die insight.out GmbH und die Evolime GmbH, beides Ausgründungen der TU Kaiserslautern, haben mit ihren Geschäftskonzepten mit Vorbildcharakter die Jury des Gründerpreises überzeugt. Das Team von insight.out sicherte sich den mit 15.000 Euro dotierten ersten Platz. Evolime gewann den mit 5000 Euro dotierten Sonderpreis. Der Gründerpreis Pioniergeist wird jährlich gemeinsam von der Investitions- und Strukturbank (ISB), den Volks- und Raiffeisenbanken, dem Südwestrundfunk und dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium vergeben.

„Besonders herausfordernd“

Insight.out macht psychodiagnostische Testverfahren in einer eigens entwickelten Online-Plattform verfügbar. Die noch weitgehend genutzte Diagnose mittels Testbogen und Stift ist längst nicht mehr zeitgemäß. „Aufgrund sehr hoher Auflagen sind Entwicklungen und Gründungen auf dem medizinischen Markt besonders herausfordernd. Das Team der insight.out GmbH hat seine Vision, die Qualität und Sicherheit der Diagnostik im mentalen Bereich zugunsten der Patienten zu steigern, stringent und kompetent verfolgt und umgesetzt“, lobte die Jury. Die Evolime GmbH, gegründet am Institut für Verbundwerkstoffe (IVW), hat ein neuartiges Verfahren entwickelt, um Speichenräder per Nasswickel-Technologie automatisiert aus leichtem Faser-Kunststoff-Verbund zu produzieren.