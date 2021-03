Die Planungen für den Ausbau eines Glasfaser-Netzes in der Gemeinde stellte Pascal Münz von der Firma „Deutsche Glasfaser“ dem Ortsgemeinderat am Mittwoch vor. Das Unternehmen hatte im Rahmen des Kreisclusters des Landkreises Kaiserslautern den Zuschlag für den Ausbau in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn erhalten. Beabsichtigt sei, für jedes Haus die Möglichkeit eines Glasfaser-Anschlusses zu bieten – mit einer nach oben offenen Übertragungskapazität. Voraussetzung für die Umsetzung sei zum einen ein Vorvertrag mit der Gemeinde. Zum anderen erfordere die Wirtschaftlichkeit des Projekts eine Anschlussbeteiligung von 40 Prozent der Hochspeyerer Gebäude. Die Hausanschlüsse würden in einem routinierten Schnellverfahren mit minimalen Beeinträchtigungen verlegt, bis 100 Prozent des Anschlussgebietes ausgebaut seien. Bei glattem Verlauf könne alles bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen sein.