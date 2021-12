Die Stadt Landstuhl möchte am „Graue-Flecken-Förderprogramm“ des Bundes zum Ausbau des schnellen Internets teilnehmen. Wo sich kein Unternehmen für die Ertüchtigung des Breitbandnetzes findet, soll das Förderprogramm einspringen und Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde – die so genannten grauen Flecken – mit einem leistungsstarken Glasfasernetz versorgen. „Sollte die Deutsche Glasfaser in Landstuhl bei ihrer derzeit laufenden Kundenakquise die angepeilten 40 Prozent erreichen, hat sich der Ausbau der Grauen Flecken damit auch erledigt. Sollte dies nicht gelingen, dann käme das Förderprogramm zum Tragen“, sagte Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD). Bei einer Gegenstimme übertrug der Stadtrat die Zuständigkeit für das weitere Prozedere an die Verbandsgemeinde, die sich wiederum mit dem Landkreis für die Beantragung der Mittel in Verbindung setzen wird.