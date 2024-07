In Mölschbach soll der Glasfaserausbau noch in diesem Jahr beginnen, teilt die K-net Telekommunikation GmbH mit. Die Planung für die Bauarbeiten laufe bereits. „Dass so viele Bürger innerhalb weniger Wochen einen empera-Glasfaservertrag abgeschlossen haben, zeigt den riesigen Bedarf an schnellem und zuverlässigem Internet“, erklärt Berthold Willig, Geschäftsführer der K-net Telekommunikation GmbH. Die für den Ausbau benötigte Quote von mindestens 20 Prozent sei erreicht. Nach wie vor haben alle Mölschbacher die Chance, sich ihren kostenlosen Glasfaserhausanschluss zu sichern. Dieser ist während der gesamten Bauphase noch kostenlos. In den Ausbaugebieten Erlenbach-Gersweilerhof und Erzhütten-Wiesenthalerhof ist die 20-Prozent-Marke noch nicht erreicht. Genau wie in Mölschbach läuft dort die Interessenabfrage bis Ende September 2024 weiter. Interessierte Bürger können sich auf www.empera.de registrieren und somit ihr Interesse an einem Glasfaserausbau in ihrem Wohngebiet bekunden.