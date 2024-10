Die Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG (SWK) erweitern in Kooperation mit Empera, einer Marke der K-net Telekommunikation GmbH, das Glasfasernetz. Geplant ist der Ausbau auch in Erzhütten/Wiesenthalerhof. Allerdings ist die Quote von 20 Prozent dort noch nicht erreicht. Bislang haben sich laut dem Unternehmen 15 Prozent der Anwohner für einen Glasfaseranschluss entschieden. Die Frist wurde von den SWK und Empera noch einmal bis 31. Oktober verlängert. Solange können sich Bürger noch für einen Anschluss registrieren. „Während Mölschbach und Erlenbach die Ausbauquote bereits erreicht haben, möchten wir die Bewohner von Erzhütten/Wiesenthalerhof noch einmal mobilisieren“, heißt es von Empera. Eine erneute Verlängerung der Frist werde es nicht geben.

Empera, die Marke der Stadtwerke-Tochter K-net, bietet am Donnerstag, 31. Oktober, zwischen 15 und 19 Uhr am Café Weismann noch einmal einen Beratertag an. Wer einen Glasfaseranschluss möchte, kann sich auch online unter www.empera.de registrieren.