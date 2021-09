Lambsborn. Wenn sich in Lambsborn 33 Prozent der Haushalte an das Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser anschließen lassen, dann gibt es in der Gemeinde schnelles Internet mit Glasfaser bis in die Häuser.

Die Gemeinde wird den Kooperationsvertrag mit dem Internetanbieter unterzeichnen, beschloss der Rat am Mittwoch. Dann beginnt die Werbe- und Informationsphase durch die Deutsche Glasfaser. Wenn sich ausreichend Haushalte für einen Anschluss entscheiden, sollen die Arbeiten in zwei Jahren abgeschlossen sein.