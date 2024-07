Die Kreisstraße 67 zwischen Gerhardsbrunn und dem Scharrhof wird ab Donnerstag, 1. August, voll gesperrt. Der Grund ist die Verlegung von Glasfaserleitungen, teilt die Lauterer Kreisverwaltung mit. Die Arbeiten nehmen voraussichtlich 14 Tage in Anspruch. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die K68, die K71 und die L469 umgeleitet. Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung gibt es in der kleinen Höhengemeinde und ihrem Annex kein schnelles Internet, sondern nur etwa 30 Mbit/s oder weniger.