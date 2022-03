Die Stadt will am Graue-Flecken-Förderprogramm des Bundes teilnehmen, bei dem es sich um den Ausbau des schnellen Internets dreht. Dabei geht es um Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde. Findet sich dort kein Unternehmen für die Versorgung mit einem leistungsstarken Glasfasernetz, soll das Förderprogramm einspringen. „Wir müssten jetzt mit der Verbandsgemeinde eine Vereinbarung treffen“, informierte Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD). Darin stehe, dass die Stadt ein Drittel der nicht geförderten Kosten zahlen müsse, dass die Kosten nach dem Verursacherprinzip ermittelt würden und dass das Projekt nur dann verfolgt werde, falls es keine andere Möglichkeit gibt, an ein flächendeckendes Glasfasernetz zu kommen. Einstimmig übertrug der Stadtrat nun die Zuständigkeit in dem Verfahren an die Verbandsgemeinde, die sich dann mit dem Landkreis in Verbindung setzen wird. Eine weitere Entscheidung schloss sich direkt an. Denn es bestehe ja die Möglichkeit, dass „wir das Glasfasernetz durch einen anderen Anbieter ausbauen lassen, der das eigenwirtschaftlich betreibt“, stellte Stein fest. Nach ihren Angaben gibt es mit der Deutschen Glasfaser und Pfalz-Connect zwei Interessenten. Eine Anschlussquote von mindestens 33 Prozent müsse erreicht werden. Laut Verwaltung werden die Glasfaserleitungen in diesem Ausbau auch über private Grundstücke bis ins Haus gelegt, sofern ein zweijähriger Vertrag abgeschlossen werde. Der Rat stimmte zu, dass ein Kooperationsvertrag mit einer Firma abgeschlossen wird, sofern die Modalitäten stimmen.