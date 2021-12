„Wie war das Leben schön!“ ist der Titel des zweiten Pfalztheater-Kammerkonzerts am Sonntag, 5. Dezember, auf der Werkstattbühne.

Die Wiener Zeit war eine glückliche, eine produktive Zeit für Wolfgang Amadeus Mozart. In der Domgasse 5, in unmittelbarer Nähe zum Stephansdom, entstanden unter anderem ein Horn- und ein Streichquintett.

Für das 1782 verfasste Hornquintett KV 407 wählte Mozart eine so ungewöhnliche wie wirkungsvolle Instrumentierung. Gleich zwei Violen erklingen, sodass zusammen mit dem Horn ein abgedunkeltes, weiches Timbre entsteht. Das 1787 komponierte Streichquintett Nr. 2 in C-Dur, KV 406, besticht hingegen durch seine Fülle an Klangkombinationen und gleicht in Satz und Länge fast einer Sinfonie. Zwei Werke, so schön, wie das Leben in Wien. Sie werden am Sonntag gespielt von Sumin Lee, Ekaterina Polkinhorn (Violinen), Ann-Katrin Klebsch, Naomi Ogino (Viola), Yejin Na (Cello) sowie Marius Meisterjahn (Horn). Restkarten für das Konzert gibt es unter Telefon 0631 3675 209 oder auf www.pfalztheater.de.