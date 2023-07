Glück im Unglück hatte ein 26-jähriger Mann am Montagmorgen. Sein gestohlenes Fahrrad tauchte kurz danach wieder auf.Der Mann hatte laut Polizei sein Fahrrad unverschlossen in der Pirmasenser Straße abgestellt. Nach rund einer Stunde kehrte er zurück und sein Drahtesel war verschwunden. Der Mann machte sich auf den Heimweg – ohne Fahrrad. In der Moltkestraße angelangt, entdeckte er sein Rad, das jetzt mit einem Schloss versehen war. Er verständigte die Polizei. Nach Abgleich der Seriennummern und Vorlage eines Kaufbelegs konnte das Rad dem Bestohlenen wieder ausgehändigt werden. Die Polizei Kaiserslautern ermittelt und bittet unter Telefon 0631 369-2250 um Hinweise.