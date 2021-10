„Glück gehabt“ ist die Polizeimeldung vom Wochenende überschrieben, in der geschildert wird, dass am frühen Sonntagmorgen eine Streife in der Innenstadt zwei Frauen beobachtet hat, die gerade in einen Wagen einstiegen. Die Polizisten kontrollierten die beiden Frauen, noch bevor sie starten konnten. Dabei bemerkten die Beamten direkt Alkoholgeruch „bei der Dame am Steuer und boten ihr einen Alkoholtest an“. Die Fast-Fahrerin bestätigte, dass sie zu viel Alkohol getrunken hatte, um ihr Auto noch fahren zu dürfen. Die Beamten kassierten den Fahrzeugschlüssel vorsichtshalber ein. „Wäre die Dame vor der Kontrolle bereits gefahren, hätte sie eine Geldstrafe erwartet und der Führerschein wäre weg gewesen“, schreibt die Polizei abschließend.