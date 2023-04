Bei den Asphaltarbeiten zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn in Fahrtrichtung Mannheim kommt es erneut zu Änderungen im Ablauf. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilt, werden die Arbeiten an der Anschlussstelle Centrum/Mehlingen, die für die Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend geplant waren, vorgezogen. Sie sollen bis Samstag, 15. April, 15 Uhr, also rechtzeitig vor dem Anreiseverkehr zum Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV am Samstagabend, Anpfiff 20.30 Uhr, abgeschlossen sein. Autofahrer müssen sich seit heute, Donnerstag, 8 Uhr, auf folgende Einschränkungen einstellen. Der Fahrstreifen entlang der Baustelle wird laut Autobahn GmbH zeitweise gesperrt. Der Verkehr fließt in der Zeit ausschließlich auf der übergeleiteten Fahrspur. Ab der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost wird der Verkehr Richtung Mannheim in der Baustellenverkehrsführung auf die übergeleitete Spur umgeleitet. Dort ist dann keine Auffahrt in Richtung mannheim möglich. Für die Zeit der Sperrung müssen Verkehrsteilnehmer daher an den Anschlussstellen Kaiserslautern-West oder Enkenbach-Alsenborn auf die Autobahn auffahren. Zudem ist die Anschlussstelle Kaiserslautern Centrum/Mehlingen in Fahrtrichtung Mannheim aufgrund von Sanierungsarbeiten voll gesperrt, so die Autobahn GmbH.