Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner und der Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner (beide SPD) teilen sich ab sofort ein Bürgerbüro in Landstuhl. Glöckner ist damit nun auch mit einem Büro im Landkreis Kaiserslautern vertreten. „Die Zeiten sind herausfordernd und viele Leute wenden sich mit konkreten Anliegen immer häufiger an mein Büro. Vieles wird über Telefon oder E-Mail abgehandelt. Gleichwohl hat gerade auch die Corona-Pandemie gezeigt, dass die digitale Welt nicht in allen Fällen das persönliche Gespräch ersetzen kann“, sagt Glöckner. Das Büro der Bundestagsabgeordneten ist donnerstags von 9 bis 16 Uhr besetzt. Schäffners Büro ist montags von 8 bis 14 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.