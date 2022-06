Ein Konzert innerhalb der Ausstellung „Liääson“ der Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern (KWG) gibt es am kommenden Mittwoch. Der Musiker Robi Schneider tritt im Kunstlager auf.

In der Ausstellung „Liääson“ sind Kunstwerke von KWG-Mitgliedern zu sehen, die sie gemeinsam mit einem Partner erarbeitet haben, mit dem sie bisher nicht künstlerisch zusammenarbeiteten. Gela Steinmacher präsentiert eine Installation zum Thema Vergänglichkeit – mit ihrem Bruder Robi Schneider. Steinmacher verarbeitet Blüten, Staubgefäße und Samen in ihrer fast wissenschaftlich anmutenden Anordnung und lässt dazu auf einem alten Plattenspieler eine LP mit Musik ihres Bruders laufen. Auf dem Label der Platte prangt „eine zarte Zeichnung eines verblühten Löwenzahns, dessen Samen bereit zum Abflug sind“, zeigt Steinmacher eine thematische Verbindung auf.

Nun kommt Robi Schneider am 15. Juni ab 19 Uhr für ein Live-Konzert inmitten der Ausstellung nach Kaiserslautern ins Kunstlager (Eisenbahnstraße 21, ehemaliger Drogeriemarkt Müller). Schneider ist Gitarrist und Kinderbuchautor, produziert aber auch Kinderfilme und Hörbücher. Hauptberuflich ist er Kinderarzt in Mainz, informiert seine Schwester.

Titel aus neuer CD „Transit“ zu hören

Der Musiker spielt auf der sechs- und zwölfsaitigen akustischen Gitarre und ist beeinflusst vom Fingerpicking-Stil der Folkmusik der 1970er. 1978 hat er seine erste eigene Platte veröffentlicht und spielt seither regelmäßig in der deutschen Folk -und Gitarrenszene. 2023 will er eine neue Gitarren-CD veröffentlichen. Seine Eigenkompositionen sind angelehnt an literarische Texte von Anna Seghers bis Kurt Tucholsky. Stücke aus dieser neuen CD mit dem Titel „Transit“ spielt Robi Schneider nun beim Konzert im Kunstlager.