Gitarrist Henrik Freischlader, ein Aushängeschild des Bluesrock made in Germany, begeisterte am Samstagabend mit seiner Band im Cotton Club der Kammgarn.

Der Club ist voll. Die Erwartungen an das neue Programm sind hoch. Henrik Freischladers fulminanter Auftritt vor einem Jahr an gleicher Stelle ist noch in guter Erinnerung. Der Gitarrist ist auch Sänger, Songwriter und Produzent. Wie macht sich der neu organisierte Bluesrock mit frischen Zutaten und neuer Band?

Im Dunkel erklimmen die Mannen die Bühne und spielen ein Intro samt Orgelbegleitung. , bis sich der Instrumentaltitel mit machtvoller Emotion, wehmütig und anklagend ausbreitet („The Messias Will Come Again“). Das Ganze ist vollgepackt mit allerlei technischen Fingerbrett-Finessen, ohne den roten Faden zu verlieren.

Trockene Überleitungen

Szenenwechsel. In einer Nummer mit gehörig Groove und funky gespielter Gitarre hält die wunderbare Bassfigur alles zusammen. Dazu kommt der unaufgeregte Gesangsstil von Freischlader, zu dem die trockenen Überleitungen passen: „Die Stratocaster scheint kaputt zu sein. Na, die ist von 1963. Da müsste noch Garantie drauf sein. Muss mal nachfragen.“

Der „Early Morning Blues“ ist eine herrlich entspannte Shuffle-Nummer. Der Gesang wird in Erzählmanier dargeboten. Die lakonischen Wortmeldungen gepaart mit dem trockenen Humor von Freischlader schaffen eine eigenwillige Atmosphäre, bevor die nächste Nummer mit mächtig Dampf startet. Hier ist viel Raum für die Improvisation von E-Gitarre und Hammond-Orgel mit leicht ekstatischen Zügen.

Die Achterbahn

Die Achterbahnfahrt ist perfekt, wenn das Tempo zurückgenommen wird. „New Beginning“ ist ein feiner, melodischer Slow-Blues. Klare Tonfolgen mit toller Ausdrucksstärke. Da gibt es kein Wischiwaschi im Gitarrenklang, nur ehrliches Brettspiel mit gekonnter Fingerakrobatik und entspanntem Gesang. Sichtlich begeisterter Applaus im Club.

Es folgt ein starker Bluesrock mit interessantem Arrangement („Nobody Else to Blame“). Das bringt einen richtig in Hörlaune und die Meute vor der Bühne in Bewegung. Weiter geht’s mit einem schweren Groove zu der Botschaft, die der Songschreiber mit gespieltem Unverständnis in die Menge ruft: „What have I done to you?“

Permanente Gitarrenwechsel

Zwischen den Nummern wechselt Freischlader ständig die Gitarre, um den jeweils passenden Sound aus den Holzbrettern zu zaubern und verzichtet auf unnötig viel digitalen Schnickschnack. Was soll man machen, wenn die Freundin, die man los zu sein glaubte, am nächsten Tag wieder vor der Tür steht? Zu den jugendlichen Amouren der Teeniezeit lässt Freischlader das Publikum über den Wahrheitsgehalt entscheiden und erntet verständnisvolle Lacher. In diesem Stück steigt der Gitarrist zu Höhenflügen auf und zeigt die große Bandbreite seiner gefühlvollen Spieltechnik gepaart mit den wechselnden Soundeinstellungen der Gitarre („She's back for another try“). Dafür sind seine Bluesfreunde gekommen und zollen ehrfürchtigen, frenetischen Applaus.

Natürlich darf wilder Bluesrock nicht fehlen: mit Soli ohne Tempolimit Auch hier zeigt sich, dass die Jungs der neu zusammengesetzten Combo richtig gut aufeinander eingespielt sind (der Bass mit Gregor Sonnenberg, die Drums mit Leon Mucke und die Hammond-Orgel mit Dave Warmerdam). „Der Zugabenteil ist vorbereitet, es liegt an euch“, meint Freischlader scheinbar beiläufig, bevor der letzte Song des pausenlosen Konzertabends voll in die Magengrube geht. Bass und Drums hämmern auf das Publikum ein. Die heftig verzerrte Gitarre tut sein Übriges. Begeisterung überall. Die Zugabe wird eingefordert.

Eine Lehrstunde

Das Programm war abwechslungsreich mit emotionalen Berg- und Talfahrten. Eine Lehrstunde für ambitionierte Gitarristen mit einer gezielten Auswahl aus seinen bisher 20 Alben (Solo und als Band). Gemäß der Ankündigung hätte man mehr neue Titel erwartet. Allerdings schafft er auch den Spagat, trotz vieler Bandumbesetzungen in den letzten Jahren die Qualität hochzuhalten und sich selbst treu zu bleiben. Die neue CD „Precious Time“ ist bereits in der Mache und soll demnächst erscheinen.