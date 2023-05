Vier Tage lang spielen, Freunde treffen und Neues lernen – das können die Teilnehmer der Kindsbacher Gitarrentage, die vom 24. bis 27. Mai im katholischen Pfarrheim stattfinden. Dozenten sind die beiden bekannten Gitarristen Thomas Blug und Thomas Langer.

Die Veranstaltung ist aus einer Privatinitiative von Teilnehmern der Schorndorfer Gitarrentage entstanden. „Sie können dieses Jahr wegen Zuschusskürzungen leider nicht stattfinden“, sagt Tom Koennecke. Er und Gitarristin Sonja Schellenberg aus Hanau haben ein Pendant in Kindsbach auf die Beine gestellt. Aus ihren Erfahrungen mit verschiedenen Kurs- und Veranstaltungsformaten entwickelten sie ein Konzept, das sich „an typischen Herausforderungen des Gitarristenlebens“ orientiert und vor allem Spaß machen soll.

Mit dem Saarbrücker Thomas Blug und Thomas Langer aus Frankfurt stehen zwei renommierte Dozenten bereit. Blug gilt als „einer der weltbesten Gitarristen“ mit internationaler Anerkennung. Unter anderem wurde er als „Bester deutscher Rock-Pop-Gitarrist“ und „Stratking of Europe“ geehrt. Langers Markenzeichen ist die „stilistische Flexibilität bei der Überbrückung der Kluft zwischen den Beatles und Pat Metheny“. Auch er wurde mit zahlreichen Preisen in Deutschland und den USA bedacht und erlangte Bekanntheit durch CDs und diverse Bandprojekte. Laut seiner Homepage ist er einer der meistbeschäftigten Gitarristen seines Genres in Deutschland und Europa.

Anmeldung bis Dienstag

Während der Kindsbacher Gitarrentage richten Blug und Langer täglich von 9 bis 17 Uhr exklusive Meisterklassen ein und geben Unterricht. Die Themen decken verschiedene Levels und Vorlieben ab. So können die Teilnehmer ihren eigenen Lehrplan gestalten. Der Kurs wendet sich an alle, die schon diverse Pentatoniken beherrschen und „in zwangloser Atmosphäre Motivation und Lernimpulse tanken wollen“. Abends können die Teilnehmer ihre neuen Fähigkeiten in Sessions umsetzen.

Laut Koennecke sind noch einige wenige Plätze frei. Anmeldung bis kommenden Dienstag, 23. Mai, unter Telefon 0173 7746849 oder per E-Mail an tomkoennecke@aol.com.