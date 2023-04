Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Allerfeinste Zupfmuster in harmonischer Grundstimmung erklangen am Freitagabend in der Stiftskirche Kaiserslautern. Der preisgekrönte Gitarrist Jens Kommnick begeisterte in einem unterhaltsam bewegenden Instrumentalprogramm mit purem zauberhaften Klang der Akustikgitarre.

Am Morgen noch im Fischerdorf an der Nordseeküste, abends konzertant in Kaiserslautern. Gitarrist Jens Kommnick überrascht schon mit der umweglosen nordischen Begrüßung: „Tach!“